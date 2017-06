DNB får største gruppesøksmålet i noregshistoria i fanget

I byrjinga av januar bestemte Oslo tingrett at Forbrukarrådet får gå til sak mot DNB på vegner av dei 180.000 kundane. Banken anka saka til lagmannsretten, som også meiner at saka får gå for retten.

– Avgjerda til retten stadfestar nok ein gong at dette søksmålet er godt eigna som gruppesøksmål, seier fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukarrådet.

Totalt går Forbrukarrådet til sak med eit krav mot banken på over 690 millionar kroner.

Vurderer anke

Lagmannsretten har avvist DNBs krav om at sakene må fremjast på individuell basis. Jorge Jensen seier Forbrukarrådet har eit håp om ei reell behandling av saka allereie i år.

– Det er eit viktig signal at lagmannsretten ikkje kjem DNBs ønske om eit vengjeklipt søksmål i møte. Tvert imot er retten tydeleg når han tilbakeviser påstandane til banken om at det skal vere for store forskjellar på dei 180.000 kundane, seier Jensen.

DNB har framleis moglegheit til å anke rettsavgjerda vidare til Høgsterett. Rettsavgjerda er derfor enno ikkje rettskraftig.

– Vi har nettopp mottatt nyheita om at lagmannsretten har forkasta anken vår og vil no bruke tid på å gå igjennom grunngjevinga, seier kommunikasjonsrådgivar Vidar Korsberg Dalsbø i DNB til NTB.

– Blir rettsavgjerda ståande, er neste steg sjølve gruppesøksmålet som tar stilling til om aksjefondet var aktivt forvalta, slik DNB lovde kundane sine. Då ligg det an til at vi endeleg kan gå i gang med det som kan bli det største gruppesøksmålet i noregshistoria, seier Jensen.

Aktive eller passive

Bakgrunnen for kravet frå Forbrukarrådet er ein påstand om at aksjefondet DNB Norge og ytterlegare to fond er selt og marknadsført som aktivt forvalta. Forbrukarrådet har tidlegare peikt på at berre 12 prosent av DNB Norge-fondet var aktivt forvalta, noko banken har tilbakevist.

På bakgrunn av berekningar utført av Finanstilsynet og Norges Handelshøgskole meiner Forbrukarrådet at alle dei tre fonda i perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2014 blei forvalta passivt – som såkalla indeksfond. Dette er fond som automatisk speglar børsindeksen, og som dermed er langt billigare enn aktive aksjefond. Forbrukarrådet meiner derfor at småspararane har betalt for mykje.

Forbrukarrådet viste for eitt år sidan til at dei aktuelle fonda var seks gonger dyrare enn deira passivt forvalta indeksfond, og fastslo då at kundane har krav på å få betalt tilbake prisdifferansen. Ettersom DNB avviste alle krava i februar 2016, tok Forbrukarrådet banken til retten.

Interesse i utlandet

Såkalla falske aktive fond vert ofte kalla for skapindeksfond fordi dei i realiteten er passivt forvalta indeksfond. Fenomenet er utbreidd i både Europa og USA, og også andre finansinstitusjonar er i Forbrukerrådets søkjelys.

Jorge Jensen seier utfallet av gigantsøksmålet i Oslo har interesse ut over Noregs grenser.

– Mange interesseorganisasjonar og myndigheitsorgan i utlandet følgjer saka, både fordi det er stor merksemd om korleis fond forvaltast og fordi det er stor interesse knytt til gruppesøksmål som søksmålsform, seier Jensen.