Elsyklistar trekker opp gjennomsnittsfarten på vegane

Berekningar frå Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at medan det vert sykla i 18 kilometer i timen med elsykkel, er gjennomsnittsfarten på sykkel utan motor 16,8 kilometer i timen. Ser ein på kjønn, viser berekningane at menn syklar i 17,5 kilometer i timen på vanleg sykkel og i 18,6 kilometer i timen med motorhjelp.

For kvinner er dei tilsvarande farten høvesvis 15,7 og 17,5 kilometer i timen.

Men aller raskast går det når menn tar elsykkelen til jobb. Her er gjennomsnittsfarten berekna til 21,8 kilometer i timen.

Det er Transportøkonomisk institutt som har funne ut at menn gjennomgåande syklar raskare enn kvinner – uansett kva slags formål dei har med turen. Det gjeld også på elsykkel, der begge kjønn held høgare fart enn dei tradisjonelle syklistane. Hastigheitsauken er derimot større for kvinner enn for menn når dei går frå vanleg sykkel til elsykkel.

Forskarane har utvikla ein modell som kan berekne kor høg gjennomsnittsfart ein vil halde avhengig av infrastruktur, topografi og informasjon om syklisten. Modellen er basert på data henta inn frå 721 Oslo-syklistar som har brukt appen Sense. DAT, men kan med «litt atterhald brukast i andre regionar i Noreg», ifølgje TØI. Elsykkeldelen i datasettet ligg på rundt 25 prosent.

