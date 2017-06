Høie: Kvinner skal få beskjed om feiltolka celleprøvar

Kvart år får rundt 300 kvinner livmorhalskreft i Noreg. Rundt ein firedel av desse har fått beskjed om at førre celleprøve var normal, skriv TV 2 . Dersom sjukehusa finn ut at dei har feiltolka slike celleprøver, gir ikkje Kreftregisteret kvinnene informasjon om det. Heller ikkje sjukehusa er pålagt å gjere det. Helseministeren meiner dette ikkje er akseptabelt.

– Kvinnene skal få beskjed. Og derfor kjem eg, i det reviderte oppdragsdokumentet eg sender til sjukehusa i juni, til å gi beskjed om at det skal gjerast. Dersom det har skjedd ein feil med deg i helsetenesta, så skal du få vite det, seier Høie.

Dei siste fem åra har 18 kvinner søkt om erstatning etter feiltolka prøvar. I omtrent same tidsrom har 350 kvinner har fått kreft sjølv om dei har hatt «normale» celleprøvar. I gjennomsnitt fekk kvar av dei 18 kvinnene 2 millionar kroner i erstatning.

– Norske pasientar har stor aksept for at det skjer feil i helsetenesta, men dei har ikkje aksept for at dei ikkje får beskjed, og det er det viktig å rydde opp i, seier Høie.

(©NPK)