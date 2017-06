Maimålingane peikar mot regjeringsskifte

Tala frå ni målingar er sett saman av valforskar Bernt Aardal for Dagens Næringsliv . Dei viser at regjeringspartia Høgre og Framstegspartiet, saman med støttepartia Kristeleg Folkeparti og Venstre, ligg an til å miste fleirtalet.

Med eit valresultat på linje med snittet frå maimålingane vil dei fire partia gå frå 96 mandat på Stortinget til 79. Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV vil til saman få 87 mandat, to fleire enn dei 85 som må til for å ha fleirtal på Stortinget.

Aardals utrekning gir Ap 31,6 prosent oppslutning, Høgre 23,3 prosent, Frp 13,4 prosent, Sp 12,3 prosent, KrF 4,7 prosent og SV 4,0 prosent. Venstre er framleis under sperregrensa med 3,3 prosent. Det er også MDG med 3,0 prosent, Raudt med 2,5 prosent, mens 1,9 prosent går til andre parti.

