Noreg vil stanse utholing av vinmonopolet i Finland

Til Aftenposten seier helse- og omsorgsminister Bent Høie at Noreg deler bekymringa for at den nordiske ordninga med monopol på omsetning av vin og brennevin er under press, dersom det finske lovforslaget blir vedteke.

Departementet fryktar ei utholing av monopolordninga.

Ifølgje forslaget skal Finland behalde sitt vinmonopol Alko, men samtidig liberalisere handelen.

Sverige protesterte tidlegare i år, og i april slutta Island og Noreg seg til protesten, skriv Aftenposten.

I Norden er det berre Danmark som ikkje har vin- og spritmonopol.

Det finske lovforslaget er for augneblinken til vurdering i EU, som vurderer om forslaget er i samsvar med EU-retten, skriv Stortinget i eit nyheitsbrev om EU-EØS.

