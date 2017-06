Nye norske jernbanespor blir 2 millimeter breiare

Den nye sporvidda blir 1.437 millimeter, skriv Teknisk vekeblad .

– Dette er eit krav i ein internasjonal standard som vil bli gjeldande, seier sjefingeniør Frode Teigen i Bane Nor. Han forklarar at dette vil redusere risikoen for instabilitet ved høg fart.

Spenncon Rail på Hønefoss som leverer sviller til Bane Nor, er allereie i gang med å tilpasse støypeformene slik at nye sviller skal oppfylle krava i den nye standarden.

Risting i toga har vore eit problem i den nye Holmestrandporten i Vestfold, og toga køyrer med redusert fart her. Dette skal løysast ved sliping av skjener og hjul, men endringa i sporvidda var bestemt uavhengig av problema i Holmestrandstunnelen.

