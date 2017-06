Reketrålaren Remøy frigitt av russiske styresmakter

Det opplyser organisasjonen Fiskebåt.

– Vi er svært glade for at mannskap og båt no er på veg til Tromsø. Mannskapet som er om bord, har vore under stort press, og vi er derfor glade for at vi no kan ønske dei velkomne heim etter åtte veker på sjøen, seier Olav Remøy, styreleiar i Remøy Havfiske.

Trålaren vart tatt i arrest av den russiske kystvakta 10. mai etter at det under ein rutinekontroll vart oppdaga at trålaren ikkje hadde lisens for å fiske reker i russisk farvatn. Det viste seg seinare at lisensskjemaet var utfylt feil av Fiskeridirektoratet. Utanriksminister Børge Brende (H) bekreftar i ei pressemelding at reketrålaren har forlate Murmansk.

– Det er funne løysingar innanfor russisk regelverk som ikkje inneber krav om å stille kausjon i denne saka. Eg er glad for at båten med kaptein og mannskap kan forlate Russland og dra tilbake til Noreg. Denne saka er blitt høgt prioritert frå norsk side, seier Brende.

– Saka om ulovleg fiske av reketrålaren er framleis under behandling i det russiske rettsstellet, fortset han.

Ni av mannskapet på 17 fekk reise heim fredag 26. mai, og båten har deretter hatt ei minimumsbemanning med åtte personar. Skipet er venta å komme til Tromsø laurdag.

