UD frårår nordmenn å reise til Venezuela

– Utenriksdepartementet frårår alle ikkje-nødvendige reiser til og opphald i Venezuela, heiter det i UDs oppdaterte reiseråd .

Til saman 60 personar er registrerte omkomne i demonstrasjonar mot regjeringa dei siste to månadene. I tillegg er meir enn tusen skadde. Opposisjonen og demonstrantane krev nyval og legg skylda på president Nicolás Maduros leiing for tresifra inflasjon i landet, kraftig auke i kriminalitet og mangel på mat og medisinar.

Venezuela har møtt kraftig internasjonal kritikk og fordømming, særleg etter ei høgsterettsavgjerd som tok frå nasjonalforsamlinga i landet all makt. Sjølv om vedtaket raskt vart omgjort, utløyste det ei bølgje av demonstrasjonar, som framleis går føre seg. Torsdag opplyste Maduro at han vil la folket stemme over ei ny grunnlov, som skal skrivast av hans planlagte folkekongress, men både opposisjonen og folk i hans eige sosialistparti har lite til overs for forslaget.

Noregs ambassade i Colombia er den ansvarlege ambassaden for Venezuela. I UDs reiseinformasjon om landet frå slutten av april blir det åtvara om demonstrasjonar i både hovudstaden Caracas og andre byar.

– Ein kan møte vegsperringar og tåregass kan bli brukt. Reisande vert bedne om å utvise stor aktsemd og halde seg på avstand frå demonstrasjonar. Venezuela er eit av landa i verda med høgast kriminalitet, spesielt ran, drap og kidnappingar. Dei økonomiske problema er betydelege, og dei gir seg blant anna utslag i omfattande valutarestriksjonar og varemangel i butikkane, heiter det i reiseinformasjonen som vart oppdatert før rådet om ikkje å reise til det søramerikanske landet.

(©NPK)