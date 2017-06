Dale skrinlegg forslag om å greie ut kornlager

I ein risiko- og sårbarheitsanalyse i januar anbefalte Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) at styresmaktene undersøkjer kva tiltak som er nødvendig for å opprette eit nytt lager dersom behovet for det skulle bli større enn det er i dag, skriv Nationen.

Landbruks- og matdepartementet ønskjer på si side ikkje å greie ut kornlagring vidare, kjem det fram i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Departementet viser til fleire utgreiingar om forsyningsberedskapen dei siste åra: – Ingen av desse peikar på beredskapslagring av matkorn som eit målretta og kostnadseffektivt tiltak, heiter det.

Departementet lovar å ha auka merksemd på blant anna klimaendringar, fordi dei kan føre med seg auka prisar på matkorn og større prisrisiko på lengre sikt.

Senterpartiets Geir Pollestad synest regjeringas haldning er sterkt beklageleg.

– Eg forstår ikkje motstanden regjeringa har mot å styrke beredskapen, seier den næringspolitiske talsmannen, som ønskjer at beredskapslagring av matkorn blir vedtatt.

(©NPK)