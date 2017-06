Professor Per Ottar Seglen tok imot Kong Olavs kreftforskingspris

– Årets vinnar er ein kreftforskar i verdsklasse. Arbeidet hans er bygd vidare på av forskarar verda over, noko som er viktig for at resultata skal komme pasientane raskare til gode, seier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

Prisen blei tysdag overrekt Seglen av kong Harald på vegner av Kreftforeningen. Seglen er i dag forskar ved Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM) ved Universitetet i Oslo. Han har forska på såkalla autofagi, som er systemet til cellene for søppelsortering og resirkuleringar. Det er dette systemet som sørgjer for at cella vert halden i balanse og at farlege avfall i cella blir fjerna for å hindre blant anna kreftutvikling.

– Eg ser prisen som ei viktig anerkjenning av den store betydninga av medisinsk grunnforsking. Grunnleggjande kunnskap om ein viktig vekstregulerande prosess som autofagi vil forhåpentlegvis kunne gi oss nye kreftmedisinar som stoppar kreftcellevekst, seier Seglen.

Prisen er på 1 million kroner.

(©NPK)