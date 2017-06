Staten med 26 milliardar i underskot i første kvartal

Årsaka til underskotet er større utgifter – først og fremst fordi overføringane til helseføretaka og Bane Nor auka kraftig – med heile 11 prosent, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB). Overføringane til helseføretaka og statens jernbaneinfrastrukturføretak stod for 33 milliardar av den samla utgiftsauken på 34 milliardar kroner frå første kvartal i fjor.

Bane Nor har ansvaret for utbygging, drift og vedlikehald av jernbanenettet. Utgiftene til desse oppgåvene kjem ikkje lenger fram i statsrekneskapen, men visast som overføringar til Bane Nor.

Inntektene til staten steig med 8 milliardar kroner i første kvartal, samanlikna med første kvartal i fjor.

Dei samla utgiftene var på 342 milliardar kroner i første kvartal, mens inntektene var på 316 milliardar kroner.

Det er fjerde kvartal på rad at statsrekneskapen viser underskot. Overskota har vore fallande omtrent sidan Solberg-regjeringa tok over og bikka over i raudt for første gong på 20 år i andre kvartal i fjor.

Underskot i statsrekneskapen blir dekt inn med overføringar frå oljefondet.

