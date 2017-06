Streiken i Akasia-barnehagane er over

– Vi er fornøgde med at vi med hjelp frå meklaren har komme til ei løysing slik at streiken i Akasia no er avslutta, seier administrerande direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgjevarforeininga Spekter.

Barnehagestreiken starta 5. mai. Etter fleire opptrappingar har 357 medlemmer vore i streik, og alle 20 barnehagar i selskapet var tatt ut i streik. Nesten 1.200 barn har vore utan eit fullverdig barnehagetilbod i denne perioden.

Pensjon

I tillegg til at barnehagane opnar igjen, blir også drifta i selskapet elles teken opp att, opplyser Bratten. Partane er einige om å opprette ei ytingspensjonsordning i tillegg til innskotspensjonsordninga. Dei tilsette skal sjølve få velje kva ordning dei ønskjer.

– Vi er fornøgde med at vi har fått gjennomslag for hovudkravet vårt, ein ytingsordning som er lik for kvinner og menn, som varer livet ut og er føreseieleg, seier forhandlingsleiarane i dei fire fagforbunda som har vore i konflikt: Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Lederne. Også FO har hatt eitt medlem i Akasia ute i konflikt.

Lette

– Det er ei lette at tilsette, barna og foreldra no kan komme tilbake til ein normal kvardag. Konflikten har vore ei belasting for alle berørte og det er godt at vi fann fram til ei løysing vi kunne samle oss om.

I tillegg er dei einige om lønnsoppgjeret for 2016 og 2017 i tråd med resultatet i arbeidslivet elles. To rettssaker i arbeidsretten og tingretten blir trekte og blir dermed ikkje gjennomført, seier Bratten.

