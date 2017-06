Vil gjere det enklare og billigare å leggje fiberkabel

I det nye regelverket vert det innført ein rett for leidningseigarar til å leggje leidning langs offentlege vegar, bruer og tunnelar. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet står bak forslaget som tysdag vart sendt ut på høyring.

– Vi vil gjere det enklare og billigare å leggje breiband i veggrunn. Det blir no meir like reglar for etablering av leidningar i offentleg veg i heile landet, noko leidningsbransjen har etterspurt i mange år, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Regelverket slår fast at vegmyndigheitene ikkje kan krevje større gravedjupne enn 80 centimeter for leidningar langs eller på tvers riksvegnettet og 60 centimeter på andre vegtypar. Røyr med ein diameter opp til 125 millimeter treng ikkje å gravast djupare ned enn 40 centimeter, går det fram av høyringsnotatet.

Forslaget blir svært godt mottatt av Telenor som no lovar at dei kan byggje ut fiber og 4G raskare til ein større del av landet.

– To tredelar av alle Telenors utbyggingsprosjekt inneheld også graving, og ein ressurskrevjande og unødig kostnadspost blir med dette vesentleg redusert, heiter det i ei pressemelding frå selskapet.

Regjeringa viser til at det i fjor vart investert 10,7 milliardar kroner i ekomtenester og tilhøyrande infrastruktur.

