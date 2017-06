Økokrim: Manglande kompetanse fører til forureining

Blant eksempla Økokrim trekkjer fram er eksplosjonen ved Vest Tank i 2007 og ein antatt sjølvtend brann i e-avfall i Vestfold i 2014, som førte til fiskedød og øydelagde avlingar for bønder i området, skriv Dagens Næringsliv .

– I desse og andre alvorlege forureiningssaker vi har etterforska og ført for retten, er det vår oppfatning at forureining fann stad som ein direkte konsekvens av manglande kompetanse i bedriftene, seier Hans Tore Høviskeland, som leier miljøteamet i Økokrim. Han meiner tida er moden for å skjerpe krava til dei som handterer farleg avfall og har sendt brev til Miljødirektoratet der han ber om ei innstramming.

Avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i direktoratet deler Økokrims oppfatning av mangelfull kompetanse, men meiner regelverket er godt nok.

– Bedriftene får tydelege krav når dei blir gitt utsleppsløyve, og i avfallsforskrifta er det til dels detaljerte krav om dokumentasjon av kompetanse.

Generalsekretær Roar Hansen i Norsk foreining for farleg avfall er overraska over formuleringane frå Økokrim og åtvarar mot å karakterisere ein heil bransje på grunnlag av enkelttilfelle.

