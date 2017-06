Båtfolk flest brukar vest når dei skal

I drygt to år har det vore påbode med vest i båtar som er under åtte meter lange. Politiets sjøteneste på Sørlandet opplever at dei aller fleste følgjer reglene, melder NRK .

– Det inntrykket vi har fått er at folk er flinke til å bruke vestar. Dei unge, kvinner og familiar er dei flinkaste når det gjeld flytevesten, seier Miriam Stausland, som koordinerer sjøtenesta.

6.705 kontroller avslørte 227 lovbrot. Det er ein del på litt i overkant av 3 prosent.

Også kravet om båtførarbevis blir etterlevd. På Sørlandet vart det gitt 16 forenkla førelegg etter at 2.650 båtar vart kontrollerte i fjor. I heile landet vart det gitt 35 slike førelegg.

Kravet gjeld alle fødde i 1980 eller seinare som fører fritidsbåtar som er lengre enn åtte meter eller har motor på meir enn 25 hestekrefter.

(©NPK)