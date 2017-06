Finanstilsynet: Norske banker sårbare for sjokk 

Tilsynet viser overordna til at lønsemda og kapitaldekninga i norske bankar er god, men har likevel gjennomført ei berekning basert på eit alvorleg økonomisk sjokk, der bankane blir sette på alvorleg prøve.

Berekningane viser at fleire banker er sårbare for eit sjokk som varer ved, og at kapitaldekninga i fleire bankar fell under dei regulatoriske krava.

– Resultata av stresstestane understrekar betydinga av at bankane i kapitalplanlegginga tar høgde for ugunstig utvikling i norsk og internasjonal økonomi, skriv Finanstilsynet.

Samtidig viser Finanstilsynets rapport Finansielt utsyn 2017 at innteninga til bankane fall noko i 2016. Årsaka til dette er høgare tap på utlån til offshorenæringa, og det var i første rekkje dei store bankane som vart ramma.

