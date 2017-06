Frp-representant stemmer imot eiga regjering om regionreform

– Eg har gått til val på at vi ikkje skal slå saman Aust- og Vest-Agder til eitt fylke, og det er eit valløfte eg kjem til å halde, seier ho til NRK.

Godskesen representerer Aust-Agder Frp. Der har ho hamna i ein bitter strid på grunn av fylkessamanslåinga, men ho seier ho ikkje vil stemme mot si eiga overtyding. Sjølv meiner ho at ho ikkje ville hatt truverde igjen om ho hadde stemt for reforma.

Ho seier ho ikkje har avklart avgjerda med partileiinga.

Stortinget skal vedta både nye regionar og kommunereforma på torsdag. Høgre, Frp og Venstre går inn for at elleve kommunar skal slå seg saman med tvang, men fleirtalet på Stortinget er knapt. Berre to stemmer skal til for å velte kommunereforma, ifølgje NRK. Godskesen kan bli ein av dei, men når det gjeld kommunane har ho ikkje bestemt seg enno.

