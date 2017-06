Sommarvarme gir snøsmelting og flaumfare

Strålande solskinn og flaumfare er det innbyggjarane i nord kan vente seg når sommaren forsiktig varslar sitt inntog i helga. I Tromsø varslar Meteorologisk institutt skyfri himmel og temperaturar over 20 grader i helga. Samtidig har Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) sendt ut varsel om auka vassmengde i vassdraga i alle dei tre nordlegaste fylka.

– Det blir mykje fint i nord i helga, men det blir meir usikkert utover i neste veke. Folk i nord bør nok utnytte dagane no, seier vakthavande meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt til NTB.

Ustabilt

Lenger sør vil regn og skyer prege inngangen til helga, men det kan lette utover i veka. Meteorologen seier det er vanskeleg å seie noko sikkert ettersom eit stort lågtrykk over Storbritannia sender nedbørsskyer over heile Sør-Noreg opp til Møre og Romsdal og Trøndelag.

Det ustabile systemet gjer det vanskeleg å varsle akkurat kvar og når nedbøren vil treffe.

Over Lillehammer for eksempel, er varslinga at det blir regn, sol eller skiftande skydekke i varierande grad gjennom helga og vidare ut i veka. Temperaturen er derimot venta å stige ein del på dagtid. I Kristiansandsdistriktet er det fredag varsla mykje regn med skyer gjennom helga før temperaturen stig ut over i veka.

Ikkje sommarkjensle

– Det blir nok ikkje den store sommarkjensla i sør enno. Temperaturen mange stader no er helt ned mot 13 grader, men han skal nok litt opp i sør. I nord blir det derimot rundt 20 grader og til og med om natta vil det halde seg ganske varmt. Då smeltar også snøen fort, seier Moxnes.

Ved Meteorologisk institutt vil ein ikkje seie at sommaren er kommen. Det er langt mellom stadene der det er varsla temperaturar noko særleg over 20 grader i dagane som kjem. Og så lenge lågtrykka ligg i kø ute i havet blir det heller ikkje stabile forhold innanlands.

(©NPK)