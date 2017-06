Uber truar med å trekkje seg ut av Noreg

– I verste fall kan konsekvensen av prosessen som no går føre seg, bli at Uber må vurdere sin nærvær i Noreg, sa Ubers Noreg-sjef Carl Edvard Endresen på ein pressekonferanse onsdag formiddag, skriv Nettavisen .

I eit brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ramsar selskapet opp ei rad forslag til endringar. Selskapet håpar no at det skal reknast som lovleg i det reviderte taxiregelverket, ikkje minst på grunn av press frå Eftas overvakingsorgan ESA, som krev at Noreg endrar løyvesystemet for persontransport. ESA meiner ordninga i dag hindrar for fri konkurranse.

Uber foreslår no automatisk innrapportering av inntektene til sjåførane til skattemyndigheitene. Selskapet vil også inngå avtalar med organisasjonar som tilbyr pensjons -og forsikringsordningar for sjåførane. I tillegg ønskjer selskapet at sjåførane skal få tildelt køyresetel. Selskapet ønskjer derimot ikkje å etablere seg i distrikta, der konkurransen er mindre.

Uber-sjefen meiner ESAs krav kan opne for at Uber kan utvide tenestene sine til Trondheim, Bergen og Stavanger, skriv VG .

– Vi gler oss til å dra ut og tilby Uber i desse byane, seier Endresen.

Tidlegare denne veka vart det kjent at både Uber-selskap og -sjåførar blir etterforska av Oslo-politiet for mogleg brot på blant anna yrkestransport- og moms- og skattelovgjevinga. Etterforskinga starta etter politimeldingar frå Norges Taxiforbund i desember i fjor.

