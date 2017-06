Bønder krev statleg hjelp mot ulven

I Norges Bondelag kallar dei det ein varsla katastrofe at ulv har tatt seg inn i beiteområda for sau, skriv VG . Den siste veka har det som truleg er éin ulv aleine, drepe opp mot 100 sauer i beiteområda i Gran i Oppland.

– Det er klart at når talet på ulv veks, så vil fleire ulvar komme dit ulven ikkje skal vere. Det vi no ser i Oppland, er at ulv kjem inn i beiteområda, fordi talet på ulv er så stort. Når vi ikkje har fått stoppa totaltalet, er dette ein varsla katastrofe, seier styremedlem og rovdyransvarleg Einar Frogner i Norges Bondelag.

Han seier det er vanskeleg å jakte på ulv i beiteområda og er fortvila over at så mange sauer er tatt av ulven.

– Dette er ein tragedie, og det i prioriterte beiteområde! Då skal dyra trygt ut på beite. Regjeringa må ta ansvaret for rovviltpolitikken sin, seier Merete Furuberg, leiar i Norges Bonde- og Småbrukarlag, til avisa.

Saman krev no Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag at Klima- og miljødepartementet hjelper dei lokale fellingslaga med ressursar til å ta ut ulv.

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet lover hjelp til dei lokale fellingslaga med å ta ut ulv.

– Vi har vore opptatt av at Statens naturoppsyn skal vere på tilbodssida og bidra med den hjelpa det måtte vere behov for lokalt, seier han til VG.

