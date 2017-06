Enorme jernbaneinvesteringar har ikkje gitt særleg kortare reisetid

Torsdag la Riksrevisjonen fram sin rapport om effektane av jernbaneinvesteringane.

– For at fleire skal velje å reise med tog, er det viktig at jernbaneinvesteringane fører til eit merkbart betre reisetilbod så raskt som mogleg, konstaterer riksrevisor Per-Kristian Foss.

Dei ti siste åra har løyvingane til jernbanen auka frå om lag 1,4 til 10 milliardar kroner i året. Sju store prosjekt til over 20 milliardar kroner er ferdigstilt, og fleire går føre seg.

Men investeringane har ikkje fått folk over frå bil til tog. I staden har talet på bilreiser auka meir enn talet på togreiser, viser Riksrevisjonens rapport.

