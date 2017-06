Nye verktøy gir lusevarsel langs kysten

Veterinærinstituttet lanserte torsdag smittepresskartet som gir ei grafisk framstilling av lusesituasjonen no og to veker fram i tid. Kartet fortel korleis tilstanden er i dei 13 ulike produksjonsområda for oppdrett langs kysten.

Tel kvar veke

- Verktøyet er ikkje veldig finstemt, men vi meiner det er veldig mykje kraft i så mykje lusedata som vert rapportert. Oppdrettarane tel lus kvar veke. Kvar torsdag morgon får vi inn dataa frå oppdrettarane, og utpå dagen kjem det nye berekningar for denne veka og to veker framover, seier forskar Peder Jansen ved Veterinærinstituttet til NTB.

Utrekningane fram i tid er basert på kunnskap om korleis og kor lang tid utviklinga tar frå egg til neste generasjons påslag av nye lus. Modellen er utvikla i samarbeid med Norsk Regnesentral og vert nytta i dag av Veterinærinstituttet til å vurdere effekten av tiltak mot lakselus.

- Vi reknar med at smittepresskartet ikkje berre er interessant for oppdrettarar og forvaltning. Det er mange i allmugen som er interessert i korleis det relative smittepresset for lakselus er langs kysten, seier Jansen.

Kalkulator

I tillegg til det generelle smittepresskartet med lakselusvarsel tilbyr Veterinærinstituttet også eit meir finstemt dataverktøy for den enkelte oppdrettar. Ved å leggje inn eigne data i lusekalkulatoren kan oppdrettarane få ein prognose for korleis luseinfeksjonen vil utvikle seg dei kommande tre vekene.

- Prognosen baserer seg på kor mykje lus det er på kvar fisk, kor stor den er, om oppdrettaren har sett fastsitjande lus og om det vert brukt reinsefisk eller andre tiltak mot lus. I tillegg til desse dataa brukar lusekalkulatoren smittepresstala som er i det aktuelle området, seier Jansen.

Lakselus representerer i tillegg til rømming frå anlegga den største utfordringa for oppdrettsnæringa. Lusa et hud, slim og blod på fisken og held seg ikkje berre på oppdrettslaksen som står i merd. Ho tar også knekken på smolt og villaks.

