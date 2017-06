Rapport: Straumnettet må tole meir ekstremvêr

Det er Statnett sjølv som har fått utarbeidd rapporten. Snø, is og vind er vêrforholda som skaper størst problem for drifta av kraftnettet.

– Samtidig som klimaendringane går raskare enn først antatt, får vi stadig betre metodar for å berekne korleis vind, snø og is belastar kraftleidningane våre. Dette gir føringar for kvar mastene blir plasserte i terrenget, og for dei tekniske løysingane på master og liner, seier avdelingsleiar Anders Bostad i Statnetts kraftleidningsavdeling til det oppdragsfinansierte nyheitsbyrået Newswire .

Det er Meteorologisk Instituttet som har skrive rapporten i samarbeid med Statnett, Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norges Geotekniske Institutt (NGI).

– Det blir varmare, meir nedbør, meir ekstremnedbør, havnivåstigning, større regnflaumar og kortare snøsesong, seier hydrolog Hege Hisdal i NVE.

