Regjeringa har endra rovviltforskrifta etter ulvestrid

Endringa inneber mellom anna at rovviltnemndene kan behandla spørsmålet om lisensfelling av store rovdyr ut frå fleire omsyn enn tidlegare, heiter det i ei melding på nettsidene til Klima- og miljødepartementet .

– Rovviltnemndene får no ein noko større verktøykasse i forvaltninga av rovvilt. Dei kan mellom anna tillata lisensfelling av store rovdyr for å ta vare på det som etter lova kvalifiserer som allmenne helse- og tryggingsomsyn eller andre offentlege interesser av vesentleg verdi, seier Helgesen.

Han peikar likevel på at den verknaden av forskriftsendringa først blir klart når dei enkelte fellingsvedtaka blir fatta.

Stortinget vedtok i april å be regjeringa baka inn ein del av naturmangfaldlova i forskrifta som rovviltnemndene brukar når dei skal gje løyve til felling av ulv.

Helgesen har blitt kraftig kritisert for handteringa si av ulvesaka, også frå eigne partifellar, men mistillitsforslaget til Senterpartiet mot han fekk ikkje støtte frå andre parti.

Då saka blei behandla, tok likevel Helgesen sjølvkritikk. Han vedgjekk at han kunne ha gjeve Stortinget tydelegare beskjed om at det kunne bli vanskeleg å gje fellingsløyve i tråd med naturmangfaldlova og Bernkonvensjonen, sjølv om det no er fleire ulvar enn det Stortinget har bestemt at bestandsmålet skal vera.

(©NPK)