Støttegruppa: – Ei enorm lette

- Det er ei enorm lette, seier Røyneland i ein kommentar til at Høgsteretts ankeutval torsdag avviste anken frå Anders Behring Breivik.

Breivik drap 77 menneske på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011. Han hadde saksøkt staten for å bryte menneskerettane hans under soning og vann delvis fram i tingretten, men tapte på alle punkt i Borgarting lagmannsrett tidlegare i år.

Røyneland seier dei råka har gått rundt og berre venta på ein ny runde med saka, og at det no er ei stor lette å få sleppe. Breivik har derimot allereie varsla at han vil prøve å få saka behandla i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, men Røyneland seier ho ikkje vil bruke mykje tid på å tenkje på det.

- 90 prosent av alle sakene som kjem dit, blir avviste, så det bekymrar meg ikkje, seier ho.

– No håpar eg det tar mange, mange år før vi i det heile tatt høyrer frå denne terroristen igjen, seier Røyneland.

