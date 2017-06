Stortinget godkjenner landbruksavtalen med EU

Arbeidarpartiet, KrF og Venstre støttar regjeringspartia og godkjenner den nye avtalen med EU om liberalisering av handel med landbruksvarer, skriv Nationen .

Tollfrikvotane blir dermed auka for EU-landa for varer som ost, storfekjøt, pølser og kylling. I tillegg vil det koma ein ny kvote for ribbe. Det kjem fram i innstillinga frå næringskomiteen som blei klar torsdag.

Med unntak av Høgre og Frp er alle partia i komiteen samde om at kvoteaukingane vil få konsekvensar for norsk landbruk. Spesielt for mjølkeproduksjonen vil utfordringane vera store. Avtalen aukar tollfrikvoten for ost frå 1.200 tonn til 8.400 tonn. Opposisjonspartia, KrF og Venstre går difor inn for å gje ein kompensasjon til bønder som tapar på avtalen. I tillegg ønskjer dei å leggja føringar for framtidige avtalar med EU om ytterlegare liberalisering av handelsavtalar.

Ifølgje innstillinga frå næringskomiteen vil ikkje endringane ta til å gjelda før tidlegast 1. januar 2019.

