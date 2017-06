Tidlegare e-sjef bekymra for Europa

Nokre av utfordringane er truslane frå Russland, at konfliktar i framtida vil bli utkjempa i det digitale rom og at ungdom blir rekrutterte og overbeviste om farlege ideologiar over nett, skriv Dagbladet .

Eksoffiseren trekkjer fram personar som blir fjernradikaliserte, dei som aldri har vore i Syria eller deltatt i terror i det heile tatt, men som brukar enkle verkemiddel og utfører terrorhandlingar på eige initiativ.

– Dei sklir under radaren og er utruleg vanskelege å oppdage.

Han har tidlegare trekt fram framandkrigarar som kjem tilbake, som den største bekymringa.

– Ja. Framleis er det mange som er ute, trass i at rekrutteringa til IS har gått ned. Frykta er at dei kjem tilbake til Europa samtidig, seier han og meiner det er snakk om fleire titusen.

– Då er spørsmålet om politi og sikkerheitstenester har kapasitet til å handtere ein slik straum av menneske, seier han og minner om at dei som kjem tilbake, har «ein ballast i hovudet som ikkje er bra».

