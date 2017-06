Tre tvangssamanslåingar vedtekne med éi stemme overvekt

Etter ein lang debatt blei voteringa avslutta først ved 20-tida.

KrF, det eine samarbeidspartiet til regjeringa seier nei til tvang, men Venstre sikra fleirtal for dei største endringane i kommunestrukturen sidan 1950-talet.

Elleve av samanslåingane vil skje med bruk av tvang.

Under voteringa blei det klart at det berre var éi stemme overvekt, 85 mot 84 stemmer, for å slå saman Kristiansand, Søgne og Songdalen. Med det same fleirtalet blei det vedteke å slå saman Mandal, Marnardal og Lindesnes, og Sogndal, Balestrand og Leikanger frå 1. januar 2020.

Kommunalkomiteen gjekk inn for å kutta talet på kommunar frå 428 til 354 og fekk torsdag altså tilslutnad frå Stortinget i plenum.

Alle dei 169 representantane var til stades under voteringa. Årsaka var at Senterpartiet ikkje ville godta såkalla utbyting i saka. Dermed blei det også nødvendig for alle dei andre partia å møta opp med full gruppe ved voteringa.

