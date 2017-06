Utval skal finna ut korleis partnardrap kan forhindrast

– Vi tek sikte på at utvalet blir sett ned innan utgangen av august 2017, seier Amundsen til NTB.

Utvalet skal mellom anna vurdera om det bør opprettast ein permanent undersøkingskommisjon som skal granska kvart enkelt partnardrap i Norge. Både likestillings- og diskrimineringsombod Hanne Bjurstrøm og Krisesentersekretariatet har teke til orde for ein slik «havarikommisjon».

– Vi har ein stor utfordring i det norske samfunnet, og det er tydeleg at innsatsen ikkje er god nok, sa Bjurstrøm til NTB nyleg.

Ein granskingskommisjon som undersøkjer kor det svikta før drapa skjedde, vil kunne bidra til å få ned talet på slike drap, meiner ho.

7 av dei 27 drapsoffera i fjor var partnaren eller ekspartnaren til gjerningspersonen. Mens andre typar drap fell på statistikken, har talet på partnardrap i snitt lege på same nivå i 25 år.

Rapport i 2015

For halvtanna år sidan, i slutten av 2015, fekk regjeringa ein forskingsrapport som konkluderte med at partnardrapa ikkje skjer utan forvarsel. I sju av ti saker var det registrert valdshendingar på førehand. Det er dermed mogleg å førebyggja, slår forskarane, som også definerte risikofaktorar, fast.

Men ifølgje rapporten opplever privatpersonar å ikkje bli teke på alvor når dei varslar politi eller helsevesen om mogleg partnarvald, og ulike etatar varslar ikkje kvarandre om risikotilfelle dei veit om. Forskarane gjekk gjennom alle partnardrap frå 1990 til 2012 der det låg føre ein rettskraftig dom.

Overser forvarsla

Måndag starta rettssaka etter eitt av partnardrapa i fjor, der ein 37 år gammal kvinne og den 12-årige sonen hennar blei drepen i Kirkenes. Den 59 år gamle mannen til kvinner har erkjent drapa. Kvinna var i kontakt med politiet kort tid på førehand, og politiet har fått kritikk for ikkje å bruka eit verktøy dei er pålagt å bruka for å avdekkja risiko for partnarvald.

Sjå saker i samanheng

Statsråden vedgår at det er behov for auka kunnskap og kompetanse i politi og hjelpeapparat og styrkja det førebyggjande arbeidet.

På spørsmål om kva eit nytt utval vil kunne bidra med av ny kunnskap samanlikna med forskingsrapporten frå 2015, svarar Amundsen:

– Utvalet skal greia ut forhold som blir sett på som verdi for å førebyggja partnardrap, og føremålet er at erfarne fagfolk skal vurdera fleire saker i samanheng. Gjennom arbeidet sitt vil utvalet ha eit betre grunnlag for samanlikning og systematisk analyse, enn den enkelte tilsynsmynde. Forskingsrapporten vil vera eitt av fleire viktige grunnlagsdokument for utvalet.

Ny handlingsplan

Justisministeren varslar også at det i haust skal vurderast om det skal utarbeidast ein ny handlingsplan mot vald i nære relasjonar. Den noverande planen går ut i år.

– Handlingsplanar er eit godt verkemiddel på område der fleire departement må samhandla for å få til eit optimalt resultat. Vald i nære relasjonar er eit område der både likestillingspolitiske, kriminalpolitiske og helse- og sosialpolitiske verkemiddel er nødvendig, seier Amundsen.

