Anders Behring Breivik har bytt namn

I folkeregisteret står han no oppført som Fjotolf Hansen, fortel VG .

Advokaten hans, Øystein Storrvik, stadfestar endringa overfor avisa, men vil ikkje kommentera namnebytet utover dette.

Torsdag blei det kjent at Høgsterett har avvist alle delar av anken til den terrordømde over dommen om soningstilhøva, og han varsla då at han vil ta dommen vidare til menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

