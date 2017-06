Forsikring mot arbeidsløyse blir avvikla

Oljenedturen med prisfall og nedbemanningar har ført til store utbetalingar og dårleg butikk for tilbydarane i Sparebank 1 og partnar BNP Paribas Cardif, skriv Stavanger Aftenblad .

– Sidan lanseringa i november 2011 har arbeidsmarknaden og risikobildet endra seg dramatisk, seier Kristin Vetleseter i Sparebank 1 Gruppen.

No har dei drygt 15.000 kundane fått beskjed om at forsikringa blir avvikla ved neste hovudforfall og ikkje vil bli fornya. Vetleseter seier dei har ønskt å fortsette med forsikringa, men ikkje har klart å finne noka løysing, og at dei derfor brukar retten forsikringsavtalelova gir til å avvikle produkt når det er særleg grunn for det. Ho ønskjer ikkje å seie kor mykje pengar som er betalt ut til kundar som har mista jobben.

Det er få selskap som tilbyr arbeidsløyseforsikring, men Nordea, i samarbeid med Tryg Forsikring, har den framleis i sin portefølje.

