Justisdepartementet meiner soning i Nederland ikkje bryt menneskerettane

Det går fram av eit svar departementet sende om den ferske rapporten til Sivilombodsmannen frå besøket i Norgerhaven fengsel i Nederland, skriv VG.

Ein sentral del av kritikken til Sivilombodsmannen gjekk ut på at den delte jurisdiksjonen som blei etablert i avtalen mellom Noreg og Nederland ser ut til å ha etablert eit rettsleg «hol» som svekte vernet til dei innsette mot tortur og umenneskeleg behandling.

I svaret frå Justisdepartementet blir dette tilbakevist, mellom anna med at Nederland har ratifisert dei same internasjonale menneskerettslege konvensjonane og individuelle klagemekanismane som Noreg.

– Den praktiske gjennomføringa av vernet etter torturkonvensjonen, må følgja jurisdiksjonen. Norske styresmakter kan som hovudregel ikkje sjølv etterforska, straffa og påtala straffbare handlingar i Nederland, heiter det

Samtidig strekar departementet under at det per no ikkje ligg føre nokon haldepunkt for at Noreg faktisk gjer menneskerettsbrot, eller at det går føre seg tortur og nedverdigande eller umenneskeleg behandling i fengselet.

Norske styresmakter leiger 242 plassar i fengselet, der innsette som er dømde i Noreg kan sona.

– Departementet minner om at Norgerhaven fengsel er oppretta som ei mellombels løysing på kapasitetsproblema i kriminalomsorga, til tilsvarande kapasitet er på plass i Noreg, heiter det avslutningsvis i svaret.

