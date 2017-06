Lånekassen senkar fastrenter

Frå månadsskiftet vil fastrentene vere 2,227 prosent for tre års bindingstid, 2,491 prosent for fem år og 3,057 prosent for ti år, opplyser Lånekassen.

Tre års fastrente går ned med 0,039 prosentpoeng, mens femårsrenta blir sett marginalt ned med 0,02 prosentpoeng.

– Ti års fastrente blir verande uendra. Det same gjer den flytande renta, som framleis vil vere på 2,208 prosent frå 1. juli, seier kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad i Lånekassen.

Kundar som ønskjer å binde renta frå 1. juli, kan gjere det i perioden 10.–17. juni.

573.260 av tilbakebetalarane i Lånekassen har flytande rente på studielånet sitt, mens 73.500 har fast rente. Kundar som har igjen mindre enn tre års nedbetalingstid, som får støtte til utdanning, eller som har avbrote ein tidlegare fastrenteavtale for mindre enn to månader sidan, kan ikkje binde renta.

