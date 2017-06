Mette-Marit tok litteraturtoget med heim

Litteraturtoget kom til den vesle tettstaden i Vest-Agder fredag formiddag, og under seansen på Vennesla bibliotek heldt kronprinsessa og Mühleisen samtale om boka «All gjeldende fornuft».

Brevromanen inspirerte til ein samtale om det å vera kvinne i dag, noko som blei ei sterk oppleving for Mette-Marit.

– Det er nokre setningar her som har ei slik eksistensiell tyngde at dei slår meg heilt i bakken. Veit de kva eg skreiv i margen då eg las? Eg skreiv «Jeg skjønner ikke hva du gjør med meg, du river meg fullstendig opp», sa ho ifølgje VG , samtidig som ho spøkte med at ho vurderte å bli gravid igjen etter å ha lese boka.

Kronprinsessa møtte også forfattaren Marie Aubert, før ho sette seg på toget før den siste etappen heim til Kristiansand. På perrongen blei ho teken imot av barn med blomar og varaordførar Jørgen Kristiansen, før turen gjekk vidare til Kristiansand katedralskole Gimle.

Der venta forfattarane Gaute Heivoll og Bjarte Breteig – som begge gjekk på hennar eigen vidaregåande skule.

–Dette har eg gledd meg lenge til. Først og fremst fordi eg gledde meg til å koma tilbake til «katta», og også fordi eg får møta to forfattarar som begge har gått her, sa kronprinsessa, før ho runda av Litteraturtoget med eit timelangt bokbad med dei to Kristiansand-forfattarane.

