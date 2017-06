Regjeringa blir bedt om å stoppe gåver til Vestbreidda

Trass i at FN vesle julaftan vedtok ein ny resolusjon som fordømmer busetjingspolitikken og krev byggjestopp, går det framleis pengegåver frå Noreg til Vestbreidda, som vart okkupert av Israel for 50 år sidan, skriv Vårt Land. Det provoserer Mellomkyrkjeleg råd.

– Karmel-Instituttet støttar opp om Israels brot på folkeretten. Derfor må pengegåvene bli stoppa, seier generalsekretær Berit Hagen Agøy.

«Vårt Land melder at Karmel-instituttet har samla inn 1 mill. kroner for å byggje hus i ein israelsk busetjing. Dette er totalt uakseptabelt!» skriv ho på Facebook-sida til rådet og krev at regjeringa grip inn og stoppar pengestraumen.

Styreleiar John Skåland i Karmel-instituttet er ikkje nådig i sitt svar

– Dette er komplett galskap. Her går Mellomkyrkjeleg råd til angrep på kristne som står for noko, som trur på ei sak.

Finansdepartementet kasta i 2012 Karmel-instituttet ut av gåvefrådragsordninga, fordi gåvene gjekk til ulovlege busetjingar. Skåland seier han ikkje fryktar at regjeringa vil hindre han og organisasjon i å samle inn pengar.

– Det vil dei aldri klare, seier han.

