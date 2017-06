Regjeringspartia tygg på Venstre-forslag om jordbruksoppgjeret

Forhandlingane om jordbruksoppgjeret braut saman torsdag etter at Venstre trekte seg.

Partiet har lagt fram eit forslag om at saka blir send tilbake til regjeringa for vidare forhandling mellom partane, med ei auka ramme og enkelte føringar på innhaldet. Kor stor ramma er, har partiet ikkje ønskt å kommentere.

Framstegspartiet kalla inn til gruppemøte på Stortinget fredag morgon for å vurdere forslaget. Med berre ei veke igjen før saka skal behandlast i Stortinget, har partia dårleg tid.

Samtidig fortset Arbeidarpartiet, Senterpartiet, KrF og SV sine samtalar utan Venstre.

– Vi jobbar framleis med å legge fram eit alternativ. Vi meiner det vil gjere det lettare for Venstre å komme på betre tankar, seier Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til NTB.

Dei som er att i opposisjonssamtalane skal vere einige om ramma, men diskuterer framleis nokre punkt om innretning. Det går særleg på omfordeling og kor sterke tiltak ein ønskjer på struktur.

Det opphavlege tilbodet frå staten var på 410 millionar kroner, mens bøndene kravde 1,45 milliardar.

Eit hovudkrav for bøndene har vore at dei må sikrast same inntektsutvikling som samanliknbare grupper. Ifølgje bondeorganisasjonane må ramma vere minst 790 millionar kroner for å nå dette målet.

Opposisjonen skal ha vore villig til å strekkje seg til 770 millionar kroner, mens det siste tilbodet frå staten til bøndene var på 550 millionar kroner.

(©NPK)