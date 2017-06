Statoil inngår avtale med kinesisk oljegigant

Under ein lukka seremoni i Sinopes hovudkvarter i Beijing fredag underteikna Statoil-direktørane Jens Økland og Tor Martin Anfinnsen ein såkalla MOU (Memorandum of Understanding) med Sinopec, skriv Aftenposten .

Økland karakteriserer semja om dette formelle rammeverket som eit gjennombrot som vil ha mykje å seia for salet til Statoil av olje til Kina i framtida og moglegheitene til «å gjera meir saman» med det kinesiske storselskapet.

– Avtalen opnar for store moglegheiter for auka oljesal til Kina og eit stort og lønsamt samarbeid med Sinopec over heile verda, seier konserndirektør for marknadsføring og prosessering, Jens Økland.

Han opplyser at Statoils råoljeeksport til Kina i fjor var på det høgste nivået nokon gong, 42 millionar fat. Det gav Statoil vel 18 milliardar kroner i inntekter.

Den nye avtalen til Statoil med Sinopec blir inngått samtidig som olje- og energiminister Terje Søviknes har besøkt Beijing.

– Det er slett ikkje tilfeldig at den første, lange utanlandsreisa som olje- og energiminister går nettopp til Kina, sa Søviknes då han onsdag møtte den kinesiske ministeren Nur Bekri i Beijing.

Dei to ministrane underteikna ein MOU om energisamarbeid mellom Noreg og Kina, noko som ville vore umogleg utan den normaliseringa mellom landa som starta med ei felles erklæring 19. desember i fjor.

(©NPK)