Westerdals betalar tilbake statsstøtte på 42 millionar kroner 

Departementet har tidlegare fremma krav på til saman 84 millionar kroner frå Westerdals Høyskole – Oslo School of Arts, Cometermunication and Technology AS (WOACT).

– Bakgrunnen for kravet er at departementet meiner at forløparane til WOACT har fått statstilskot til utdanningar som ikkje har vore godkjent, og at staten har lide tap ved urettkomen tildelt utdanningsstøtte, opplyser departementet i ei pressemelding.