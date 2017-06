Ap fell kraftig på ny meiningsmåling

Med rekordlåge 28,5 prosent held Ap-leiar Jonas Gahr Støre berre så vidt eit raudgrønt fleirtal, noko som opnar for meir påverknad for Raudt og Miljøpartiet Dei Grøne (MDG), skriv Klassekampen .

Saman med Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV) gir målinga dei raudgrøne 84 stortingsmandat. Noko som betyr at dei manglar eitt mandat for å sikre fleirtalet. Dette kan komme enten frå Raudt eller MDG, som på målinga får inn éin person kvar på Stortinget. Dei to partia kan dermed avgjere kva type regjering Støre dannar til hausten.

Målinga er utført av Norfakta for Klassekampen og Nationen i juni.

Resultata er slik (endring frå mai i parentes): Ap 28,5 (-5,2), Sp 12,1 (+1,1), Høgre 25,5 (+1,6), Frp 14,4 (+1,4), KrF 4,4 (-0,6), Venstre 3 (- 0,2), Raudt 2,5 (+0,2), MDG 3,2 (+0,3) og SV 4,7 (+1,0).

I alt 1.002 personar har svart i målinga, som har ein feilmarginen på inntil 3,1 prosentpoeng.

