Evakuerte får flytte heim etter flaum i Kvål

Det melder NRK klokka 6. Over 40 bebuarar i eit område rett sør for Kvål sentrum har vore evakuerte etter akutt flaum. Dei første meldingane om store vassmassar kom klokka 22.46 søndag kveld, og politiet i Sør-Trøndelag melde på Twitter kort tid etter at alle nødetatar var på veg. Vassmengdene kom brått og uventa.

– Eit hus fekk slått inn vindauga i sokkeletasjen av vassmassane, eit anna hus er heilt vaska ut og det er store skadar rundt huset, som kan stå i fare. Vi har vore på staden i heile natt og har evakuert sju hus. I tillegg var det mange som evakuerte husa sine før vi kom dit, seier operasjonsleiar Arnt-Harald Aaslund i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Geologar frå Noregs vassdrags- og energidirektorat, Noregs geologiske undersøking og Vegtrafikksentralen har undersøkt området, og friskmeldt vegar og opplyser at det er trygt å komme tilbake.

Elva Gaula hadde for lengst gått over sine breidder etter alt regnet, og det var ifølgje Yr venta til dels store nedbørsmengder det kommande døgnet, spesielt i morgontimane måndag.

– Heldigvis vart det ikkje så mykje regn i natt, vatnet er i ferd med å trekkje seg tilbake og oppryddingsarbeidet på vegane er godt i gang. Nokre vegstubbar vil framleis vere stengde med sperringar på grunn av skade, men det meste som har vore sperra kan nok opnast utover morgonen, seier Aaslund, som ber folk respektere dei fysiske sperringane som framleis er oppe.

