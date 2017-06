Farida-saka opp for lagmannsretten

Saka har tidlegare vore oppe i Oslo tingrett, som i 2015 konkluderte med at dei ulike vedtaka Utlendingsnemnda (UNE) hadde gjort var ugyldige.

Farida og mora kom til Noreg i 2011, og året etter kom faren. Mora hevdar at ho rømde fordi ho skulle bli tvangsgifta med ein annan mann, men Utlendingsnemnda (UNE) meiner ho laug om bakgrunnen sin.

Farida og mora fekk kalla tilbake opphaldsløyvet sitt i 2015 etter at faren hadde fått avslag på søknaden sin om asyl. Heile familien blei transportert ut same året.

Utlendingsdirektoratet meinte at retur til Kabul ikkje lenger var utilrådeleg etter at far var attendeført med resten av familien, noko UNE også stilte seg bak.

Saka skal behandlast 14.–16 juni i Borgarting lagmannsrett.

(©NPK)