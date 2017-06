Fisk sjeldan på menyen på SFO

Det opplyser NRK , som har gått gjennom alle matkvitteringane frå 2016 for dei største SFO-ane i dei tre sørlandsbyane. I Farsund vart det ikkje handla inn eit einaste fiskeprodukt. Dei stadane der det blir handla inn fisk, er det stort sett snakk om billige fiskekaker som pålegg.

Helsedirektoratets retningslinjer for SFO pålegg dei å servere fisk ein til to gonger i veka og gå i bresjen for fisk og avgrense bearbeida kjøt.

SFO-ane forklarar funna med at fisk, særleg rein fisk, rett og slett er for dyrt, og barna er frykteleg kresne. Dei meiner foreldrebetaling på 5 til 7,50 kroner dagen ikkje er nok til å kjøpe fisk, frukt og grønsaker. Divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet, Linda Granlund, er ikkje einig.

– Det blir for lettvint å servere pølser og kjøttbollar. Dessutan trur eg ikkje ei pølsepakke er noko særleg billigare enn ei frosenblokk med fisk, seier Granlund.

