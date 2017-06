For 9.000 kroner kan du no få ditt personlege bilskilt

Ein kan begynne å søke på Statens vegvesens digitale søkjeteneste frå klokka 11 torsdag formiddag. Og ein må vere rask dersom ein vil vere heilt sikker på at ingen andre snappar opp akkurat den teiknkombinasjonen ein sjølv ønskjer seg. Dersom det er fleire som søkjer om same kombinasjon, vil søknaden som vart først registrert få førsterett.

– Vi veit at det er mange som har etterspurt personlege bilskilt, og no kan vi tilby dette også i Noreg. Prisen på 9.000 kroner er sett for å dekke inn kostnadane ved ordninga, men skal også gi eit overskot som skal øyremerkast trafikksikkerheitsføremål, seier seksjonsleiar Heidi Øwre ved kontor for køyretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet .

Det er berre mogleg å søke om personleg bilskilt gjennom den nye digitale tenesta. Søknader på telefon, e-post eller tradisjonell post, blir ikkje behandla.

– Det vil vere ei manuell godkjenning av alle søknadar. Det er vanskeleg å seie på førehand kor stor pågangen blir og kor lang behandlingstida vil vere, seier Øwre.

For å få godkjent ein teiknkombinasjon er det eit krav at den ikkje er støytande, til ulempe for nokon eller at den krenkjer varemerkerettar. Alle personlege skilt må ha minst to og maksimalt sju teikn, inklusive eventuelle mellomrom. Det er berre lov å bruke norske bokstavar og tal.

Den som bestiller personleg bilskilt må dessutan vere fylt 18 år og eige den aktuelle bilen som skal ha skiltet. Det personlege bilskiltet følgjer ikkje bilen ved sal, men kan knytast til din neste bil i staden. Å vidareselje bilskiltet er ikkje lov.

(©NPK)