Forslag om ekstra fysisk aktivitet i skulen fekk ikkje fleirtal

Helsekomiteen på Stortinget kom måndag med innstillinga si til forslaget, som altså Ap, SV, Sp, KrF og MDG står bak. Die ville gje regjeringa ordre om å finna ut korleis skuledagen kan organiserast for å sikra ein time fysisk aktivitet kvar dag.

Ein samla komité gjekk i staden inn for å be regjeringa fremja ein ny handlingsplan for fysisk aktivitet ikkje berre i skulen, men også i barnehagar, på arbeidsplassar, i eldreomsorga og fleire andre samfunnsområde.

