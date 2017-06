Frp skuffa over at båtvrakpant ikkje er sjøsett 

Hensikta med ordninga er å stimulere til utskifting av eldre, forureinande farkostar. Den skulle opphavleg på plass før sommaren.

– Eg er skuffa over at det tar tid og har etterlyst den lenge, men skjønner at det blant anna er utfordrande å finne innretning, seier Frps Roy Steffensen i Stortingets finanskomité til NTB.

I budsjettforlik for 2017 vart det sett av 300 millionar kroner til den nye tilskotsordninga for kassering av fritidsbåtar, varebilar og bubilar. I avtalen om revidert nasjonalbudsjett sist veke går det fram at regjeringa reknar 30 millionar kroner som spart på at vrakpantordninga framleis ikkje er på plass.

Steffensen håpar ordninga kan innførast over sommaren, men seier samtidig at det er uaktuelt for Frp å innføre eit obligatorisk småbåtregister å knyte vrakpanten til. Det er i dag frivillig å registrere båten sin, og Steffensen fryktar eit obligatorisk register kan bli brukt til å innføre ei årsavgift på båtar.

– Vi ønskjer ei ordning der ein eksempelvis må kunne vise til at ein er med i det frivillige båtregisteret, har kjøpekontrakt eller kan vise til forsikring på båten for å kunne kvalifisere til vrakpant, seier han.

Det er i dag omkring 800.000 fritidsbåtar i Noreg.

