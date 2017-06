Helgesen: Vil halvera matsvinn innan 2030

– Norske styresmakter skal i samarbeid med matbransjen redusera matsvinn i alle ledd med 50 prosent inn 2030, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) då han måndag heldt innlegg på EAT- konferansen i Stockholm.

Helgesen fortalde at norske styresmakter og organisasjonar som representerer ein samla matbransje, skal skriva under ein avtale om å halvera mengda matsvinn i Noreg innan 2030, fortel VG frå konferansen. Signeringa vil gå føre seg 23. juni der fem ministrar og elleve bransjeorganisasjonar skal delta.

– Det er realistisk, men ambisiøst. Vi har fått med organisasjonar innan alt frå landbruk og fiske, til daglegvarebransjen og hotellkjeder. Heile verdikjeda for mat er representert, seier Helgesen til VG.

Han seier at ein tredel av all mat i dag blir kasta med store konsekvensar for klimaet.

Nyheita om avtalen, som har vore under forhandling sidan 2013, blei kunngjort under den første dagen av EAT-konferansen som blei opna av Gunhild Stordalen. Konferansen samlar forskarar og politikarar til debatt om korleis kloden skal greia å gje sunn mat til ein stadig aukande befolkning. Fleire kjende politikarar, kjendisar og deltakarar frå det svenske kongehuset var til stades under opninga.

Svenske kronprinsesse Victoria heldt sjølv eit innlegg om farane ved å dumpa søppel i havet.

– Klimaendringane, forureining og overfisking stressar det marine livet i havet enormt. Innan 2050 vil havet innehalda meir plastikk enn fisk, og det er vi menneske som er årsak til det. Vi er avhengige av havet for å overleva, men vi behandlar det som ein søppelkasse, sa ho ifølgje VG .

