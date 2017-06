Hund inn i jakta på ulv i Oppland

Ifølgje TV 2 er det tatt 16 sauer på Toten i Oppland berre det siste døgnet. Til saman er over 100 dyr tatt av ulv i området mellom Hurdal i Akershus og Gran i Oppland.

Miljøverndepartementet ønskjer å medverke til at ulven eller ulvane blir felt.

– Vi vil bidra med det vi kan, slik at ein så raskt som mogleg kan få felt den eller dei ulvane i området, før dei får gjort meir skade, seier statssekretær Lars Andreas Lunde (H) til TV 2.

– Miljøverndepartementet har gått til det uvanlege steget at vi også ønskjer å opne for bruk av plottar, altså ein laus hund, for å få felt den eller dei ulvane, fortset han.

Fylkesmennene i Akershus og Oppland har gitt fellingsløyve for ulv. Løyvet er forlengt og gjeld til tysdag 13. juni klokka 12, ifølgje NRK.

