Ingen streikeslutt i Kreftforeningen

19 sjukepleiarar i Kreftforeningen gjekk ut i streik 22. mai etter at Norsk Sykepleierforbund (NSF) og arbeidsgjevarforeininga NHO ikkje klarte å bli samde om ein tariffavtale.

Kreftforeningen melde seg inn i NHO og Abelia i fjor som følgje av blant anna interessepolitisk usemje med Virke, den tidlegare arbeidsgjevarforreninga for Kreftforeningen.

– Vi synest det er leit at Kreftforeningen i denne saka lar omdømmet sitt blir rasert av NHO. Dei har bestemt seg for å køyre over dei tilsette i denne saka, nær sagt koste kva det koste vil, seier forbundsleiar Eli Gunhild By i NSF etter at den tvungne meklinga med Kreftforeningen ikkje førte fram.

Ho seier det aldri var aktuelt å seie ja til ein avtale ho meiner ville minske lønns- og arbeidsvilkåra til medlemmene.

– Det er tungt å sjå at arbeidsgivar har skifta ham etter at dei skiftet arbeidsgivarforeining frå Virke til NHO, men dei kan ikkje akseptere ei løysing der dei ikkje blir sett på som sjukepleiarar og i staden får tilbod om ein avtale som kan bli sagt opp einsidig med varsel på ein månad utan streikerett, seier Eli Gunhild By.

