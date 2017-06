Luftambulansetenesta får nye fly og eit jetfly

Dei regionale helseføretaka har godkjent den nye driftsavtalen som inneber at dei snart ti år gamle ambulanseflya, som kvar år flyg om lag 9.000 pasientar til og frå norske sjukehus, blir bytte ut med heilt nye fly.

Dei nye kortbaneflya er av typen Beechcraft King Air 250 og er ei vidareutvikling av dei noverande ambulanseflya som er av typen 200. I tillegg til å vera raskare og ha meir effektive motorar, blir flya leverte med nytt navigasjons- og innflygingsutstyr som skal gje auka tryggleik både for pasientar og mannskap.

I tillegg blir altså ambulanseflyflåten forsterka med eit mellomstort jetfly. Flyet er av typen Cessna Citation Latitude og har stor kabin og lasteevne, i tillegg til lang rekkjevidd. Jetflyet skal stasjonerast på Gardermoen.

– Jetflyet skal frakta pasientar som treng mykje tungt og plasskrevjande utstyr og fleire behandlarar med seg til og frå dei store sjukehusa. Det er til dømes barn i kuvøse eller pasientar som må haldast kunstig i live. Rekkjevidd og fart betyr også at vi kan fly pasientar frå Svalbard direkte til sjukehus i heile Noreg ved spesielle hendingar, seier medisinsk rådgjevar i Luftambulansetenesta HF, Pål Madsen.

Helse nord ber to tredelar av kostnaden for heile den norske ambulanseflytenesta, og har ikkje funne pengar til å stasjonera eit jetfly også i Tromsø, sjølv om det blir vurdert som eit behov for dette.

Det er det svenske luftambulanseselskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance AB som skal drifta flya for helseføretaka når kontraktperioden tek til å gjelda frå 1. juli 2019. Kontrakten varer fram til 2025, med høve til ytterlegare fem års forlenging.

(©NPK)