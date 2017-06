NRK, TV 2 og P4 får kritikk for brot på programpliktene

Medietilsynet reiser tilsynssak mot P4 fordi radiokanalen dei tre siste åra har brote kravet om å ha eigne program for smale grupper. Ifølgje tilsynet sende P4 berre eitt nytt program som var mynta på såkalla smale grupper i fjor. Resten var reprisar frå tidlegare år.

I rapporten for 2016 skriv Medietilsynet at TV 2 tok opp viktige og relevante tema i programma sine for unge i 2016, men slår fast at kanalen for første gong i avtaleperioden ikkje oppfylte kravet om at eit slikt programtilbod skal sendast jamleg. Ifølgje Medietilsynet hadde TV 2 program for unge i berre 18 av 52 veker i fjor, og ikkje noko tilbod i perioden frå midten av februar til midten av september.

– Medietilsynet har i fleire år peikt på at programtilbodet til TV 2 til unge har lege i nedre sjikt av kva som kan reknast for å vera jamleg, og vil no ta opp brotet i ei eiga tilsynssak, skriv Medietilsynet.

Når det gjeld NRK, slår tilsynet fast at statskanalen ikkje oppfylte kravet om å ha ein del på 25 prosent nynorsk, og heller ikkje kravet om å senda jamlege program for unge på samisk. Sidan det er generalforsamlinga ved kulturministeren som følgjer opp brotet til NRK på pliktene til allmennkringkastinga, blir det ikkje reist tilsynssak mot NRK.

– Når det gjeld NRK er vi ferdig med saka ved å senda denne rapporten til kulturministeren, som tek dette opp i generalforsamlinga til NRK, seier Gudbrand Guthus, direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet, til Dagbladet .

Under tvil har Medietilsynet kome fram til at radiokanalen Radio Norge oppfylte kravet om lokalisering utanfor Oslo i 2016.

(©NPK)